Canna fumaria in fiamme a Gradisca d’Isonzo

GORIZIA Canna fumaria di una casa in fiamme, martedì sera a Gradisca.

I Vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti nella monofamigliarte di due piani dopo le 21.45.

All'arrivo dei pompieri, la famiglia, proprietaria dell'immobile era già uscita.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto ad estinguere l'incendio evitandone la propagazione al tetto e ai solai limitando i danni alla sola canna fumaria.

Spente le fiamme, hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell'intero alloggio anche verificando, con l'apposita strumentazione in dotazione, che nei vari locali della casetta non vi fosse qualche residuo dei gas prodotti dalla combustione. Sul posto, per quanto di competenza, i Carabinieri.