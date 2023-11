Autobus investe due pedoni in largo Barriera a Trieste: i soccorsi sul posto

Incidente stradale in Largo Barriera a Trieste, dove un autobus ha investito una coppia di giovani: entrambi feriti, la ragazza è in condizioni più gravi. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, la polizia locale e i carabinieri. Il traffico in centro città è andato completamente in tilt. Video di Massimo Silvano Qui la notizia

01:00