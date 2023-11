Autobus investe due ragazzi in Largo Barriera a Trieste

TRIESTE Incidente stradale attorno alle 14.30 di lunedì 13 novembre in Largo Barriera. Un autobus della linea 21 proveniente da via Carducci ha investito due giovani poco dopo l’ex Pizza New. Si tratta di un 18enne originario di Foggia e di una minore triestina.

Da una prima ricostruzione sembra che i due siano scesi dal marciapiedi, fuori dalle strisce pedonali, nel momento in cui l’autobus è sopraggiunto.

Entrambi sono stati subito soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale di Cattinara: ad avere avuto la peggio è stata la ragazza, in codice rosso, mentre il ragazzo è stato portato in ospedale in codice giallo.

Autobus investe due pedoni in largo Barriera a Trieste: i soccorsi sul posto

Solo tanto spavento e nessuna conseguenza fisica, invece, per i passeggeri presenti a bordo dell’autobus. Incolume anche l’autista.

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze – visto il coinvolgimento dell’autobus – , la polizia locale e i carabinieri. Il traffico in centro città è andato completamente in tilt.

Si tratta del terzo incidente in quel tratto di strada dal 2019. Per comprendere la dinamica verranno visionate le telecamere della zona.

Notizia in aggiornamento