Viaggio nell’ex carcere di via Tigor che il Comune di Trieste vuole rimettere all’asta

Torna nel piano delle alienazioni del Comune di Trieste l’ex carcere di via Tigor, per il quale si profila un nuovo tentativo di vendita a breve. L’ennesimo, dopo i tanti andati a vuoto. Il prezzo è fissato a circa mezzo milione. Si tratta di un edificio antico, con una lunga storia alle spalle, oggi incastonato tra palazzi residenziali e la biblioteca comunale. Grazie al Comune siamo entrati per la prima volta nelle zone dove l’accesso non è pericoloso, accanto al fabbricato che invece, in un’ampia parte, è crollato. Nelle foto di Andrea Lasorte il nostro viaggio tra macerie, cumuli di rifiuti e passaggi “segreti”: