il dibattito

Il direttore del dipartimento Salute mentale di Asugi: «Nei Csm di Trieste va rafforzato l’organico»

Pierfranco Trincas, il direttore del Dipartimento di Salute mentale di Asugi: «Utenza in aumento, medici e infermieri non bastano». Tomasoni (Afasop): «Sede di via Gambini aperta solo dalle 8 alle 20, un disagio per i pazienti»

Laura Tonero