Più soldi per la salute, incentivi per studenti e fotovoltaico: la manovra aumenta gli aiuti a famiglie e imprese

TRIESTE. Bonus, agevolazioni, incentivi e sostegni per centinaia di milioni di euro. La legge di Stabilità del Friuli Venezia Giulia approvata in via definitiva venerdì 10 novembre dalla giunta regionale, comincia adesso il suo iter nelle varie Commissioni, prima dell’approdo in Aula previsto a metà dicembre, con un budget iniziale da 5 miliardi 696 milioni di euro. In crescita di 614 milioni rispetto al 2022 e con una serie di stanziamenti, corposi, destinati espressamente a famiglie e imprese.

Un assegno sostanzioso da 24 milioni è, ad esempio, assegnato all’abbattimento delle rette sostenute dalle famiglie per la frequenza di asili nido e di servizi integrativi per la prima infanzia dedicati ai bambini da 3 mesi a tre anni di età.

Il contributo regionale, in questo caso, varia dai 250 euro per chi un solo figlio ai 450 dal secondo in poi. Attenzione, inoltre, alla dote famiglia dove, a fronte di un budget da 25 milioni, viene anche innalzata la soglia Isee da 30 mila a 35 mila euro per l’accesso alla Carta famiglia e alle misure a essa correlate: sarà ancora garantita una dotazione da 400 euro per ciascun figlio minore (ridotta a 200 nel caso di residenza in Friuli Venezia Giulia da meno di cinque anni) con un aumento di 100 euro se vi è la presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare.

Pollice alto, proseguendo, anche sulla dote scuola – 3 milioni, limite Isee a 33 mila euro e un contributo compreso tra 150 e 400 euro –, così come sul bonus psicologo, che costa 800 mila euro e garantisce fondi da 225 euro a copertura delle sedute.

Le borse di studio per gli universitari, invece, valgono una posta da 23 milioni 500 mila euro, hanno un limite di Isee fissato a 26 mila 306, e si traducono in un contributo dai 3 mila 219 ai 7 mila 987 euro.

E se alle scuole paritarie va circa un milione, passando al macro-comparto della casa e dei trasporti è stato, prima di tutto, confermato lo stanziamento da 50 milioni di euro, inserito nell’assestamento autunnale, per il prosieguo dei contributi regionali all’installazione di pannelli fotovoltaici che, sommati alla misura nazionale, possono abbattere del 90% la spesa sostenuta dai privati.

Aumenta di un milione, passando dai 9 di quest’anno anno ai 10 del prossimo, la cifra stanziata dalla Regione per dimezzare il costo del trasporto pubblico locale a favore degli studenti del Friuli Venezia Giulia, universitari compresi.

Resta a 3 milioni, invece, il fondo messo in campo con lo stesso obiettivo nella precedente Stabilità e destinato espressamente agli over 65. A tutto ciò, inoltre, si aggiungono i 200 mila euro che la giunta mette a disposizione degli studenti che vivono in regione, ma vanno a scuola negli istituti del Veneto orientale.

Assegnazione in calo, andando oltre, per il bonus prima casa – che nel 2024 avrà a disposizione 28 milioni di euro – a causa della contrazione degli affari immobiliari e della stipula dei nuovi mutui conseguenti alla stretta sui tassi d’interesse decisa dalla Banca centrale europea.

E proprio per facilitare l’accesso al credito da parte delle aziende, la Regione mette in campo 14 milioni 300 mila euro divisi tra bando per l’imprenditoria femminile, acquisto dei macchinari e internazionalizzazione.

Ancora, proseguendo, troviamo 5 milioni come sostegno all’artigianato, 4 milioni e 500 mila per l’innovazione e l’attrazione di nuovi investimenti, 1 milione 600 mila euro per i distretti del Commercio – che si sommano ai 12 già cantierizzati –, 1 milione per l’ammodernamento delle strutture turistiche, 1 milione 800 mila per i voucher TuResta, destinati a chi trascorre le vacanze in Friuli Venezia Giulia, e 11 milioni 500 mila per favorire l’insediamento nei Consorzi.

Un tesoretto da 13 milioni, con incentivi massimi da 5 mila euro incrementabili fino a 7 mila 500, poi, è destinato a stimolare le nuove assunzioni nelle imprese e parte, infine, con un’assegnazione iniziale da 55 milioni il fondo per la benzina agevolata.

Detto che una serie di agevolazioni si trovano anche in altri comparti specifici, come ad esempio in Sport e Cultura, la manovra, il cui stanziamento principale riguarda sempre il comparto della Salute salito alla cifra mai vista prima di 3 miliardi 180 milioni comprensivi di 125 milioni per gli investimenti nel sistema, adesso la discussione sul testo si sposta a livello delle Commissioni.

Con la quasi certezza, come ci ha abituato il centrodestra dal 2018 a questa parte, che la manovra sarà destinata ad aumentare ancora di valore prima dell’approvazione da parte del Consiglio.