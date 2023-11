Violento scontro tra due auto al bivio ad H a Trieste: nessun ferito grave

TRIESTE Incidente stradale poco prima delle 20 di oggi, sabato 11 novembre, in corrispondenza del bivio ad "H" sulla strada statale 14.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia locale due auto si sono scontrate violentemente e ad avere la peggio è stata una Chrysler che è volata fuori strada.

Nonostante la violenza dell'impatto nessuno degli occupanti delle vetture coinvolte è rimasto ferito in modo significativo. Ingenti danni, invece, per i veicoli.