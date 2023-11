Grado si prepara alle feste natalizie con la magia dei presepi

GRADO L’iniziativa che da anni richiama maggiormente i visitatori a Grado è indubbiamente la rassegna dei presepi, tanto che gli operatori turistici con le loro attività annuali puntano molto su questo evento espositivo diffuso per attirare clienti durante il periodo natalizio. Nel calendario degli appuntamenti vi sono anche diverse altre proposte, ma sono i presepi a rappresentare il ruolo trainante, poiché poter ammirare i piccoli e grandi capolavori ispira una suggestione davvero incredibile. Ancor di più se capita come a Grado, quando oltre alle opere in mostra nelle sale espositive interne ci sono anche quelle poste all’esterno in varie zone della città e nelle frazioni di Boscat e Fossalon.

In ogni caso il fascino maggiore ce l’hanno le Natività allestite in centro storico, vicino alle basiliche o lungo le calli. Tra queste, immancabili sono le opere realizzate annualmente da diverse associazioni locali che sono sempre state il centro propulsore dell’iniziativa, in passato sostenuta dall’Azienda di Promozione Turistica e successivamente, dopo la riforma turistica regionale, diventata appannaggio del Comune. Tra le opere va ricordato soprattutto il presepe galleggiante che i Portatori della Madonna di Barbana allestiscono in porto, diventato una sorta di simbolo della rassegna presepiale gradese. A buona ragione, infatti, aveva raggiunto i vertici regionali tra tutte le esposizioni del Friuli Venezia Giulia, anche per la l’ambientazione lagunare e, in ogni caso, a carattere marinaro dei presepi gradesi.

Indubbiamente, l’intenso scambio di opere e i continui incontri tra diverse realtà regionali e di altre regioni italiane, anche straniere, portava ad ospitare sull’isola più presepi, nonché un numero maggiore di visitatori; comunque il flusso di migliaia di persone non è mai mancato. Così accadrà anche per la rassegna di quest’anno che sarà aperta dall’8 dicembre al 14 gennaio. Oltre quindi alle esposizioni esterne, il fulcro per l’esposizione interna ancora una volta sarà l’ex cinema Cristallo.

Saranno esposti come sempre tanti presepi; al momento non si sa ancora il numero preciso, ma sicuramente si tratterà di ben oltre un centinaio. Dalle origini quando l’esposizione avveniva nelle vetrine dei negozi, allo sviluppo con i presepi allestiti anche nelle basiliche e in battistero. Poi all’isola-santuario di Barbana. Fino ad arrivare allo splendido sito del costruendo (da trent’anni) Museo del Mare, con code incredibili di persone lungo tutta la diga in attesa di entrare.

Quindi s’è inserito il capiente Palazzo Regionale dei Congressi (sede ideale anche per i parcheggi dei visitatori giornalieri) dove sono stati registrati sempre oltre 10 mila visitatori nell’arco di un mese di esposizione. Poi, ancora, l’allestimento e quindi il ritorno al Cinema Cristallo dove ci sarà anche l’esposizione interna per questa nuova edizione. Oggi e la prossima settimana, da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 12.30, l’ex Cinema Cristallo sarà aperto in attesa che i presepisti consegnino le loro opere in vista dell’avvio ufficiale delle visite l’8 dicembre prossimo.