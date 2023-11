Il primo dicembre al via il cantiere per la rotatoria via Flavia-via Frigessi

TRIESTE La nuova rotatoria tra via Frigessi e via Flavia sarà percorribile nella primavera del 2024. Pronto il progetto a cura dello studio udinese Alpe engineering, alla fine della prossima settimana si saprà quale impresa ha vinto l’appalto, il 1° dicembre si aprirà il cantiere. Poi 150 giorni di lavori, che fanno ritenere realistica la consegna dell’opera verso fine aprile.

Ne hanno parlato ieri mattina, nell’inusuale cornice della saletta matrimoni ai piedi della Residenza municipale, la vicepresidente del Coselag (il consorzio che ha preso il posto dell’Ezit) Sandra Primiceri e l’assessore comunale all’Urbanistica Michele Babuder, che di recente aveva portato in giunta una delibera su questo progetto, tema portante di una convenzione sottoscritta dai due soggetti.

Il finanziamento è in capo al consorzio, che ha ottenuto un contributo finalizzato di 513.000 euro dalla Regione Fvg, più esattamente dall’assessorato alle Attività produttive retto da Sergio Emidio Bini. L’intervento si situa nell’ambito della riqualificazione del sistema viario in Zona industriale, per molti anni poco coltivato. In particolare, la rotatoria si rende necessaria in seguito alla chiusura di via Frigessi dalla parte di strada della Rosandra, in quanto è stato ripristinato il raccordo ferroviario tra Aquilinia e la Free Zone di Bagnoli (ex Wärtsilä). In una nota Bini sottolinea che i consorzi industriali hanno la possibilità di dedicarsi anche alle opere infrastrutturali al servizio delle aree produttive.

Sarà inevitabile qualche disagio alla circolazione, vista l’alta frequenza dei transiti in via Flavia. Gli staff di Coselag e Comune - era presente il dirigente della Mobilità municipale Andrea de Walderstein - pensano comunque di mantenere i due sensi di marcia sia pure con corsie ristrette. Il cantiere, infine, procederà lungo 4 fasi realizzative proprio per essere meno impattante sul traffico veicolare.magr