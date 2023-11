Maltempo a Trieste, strade allagate a Barcola: sistema di scolo dell'acqua piovana inadeguato

Le conseguenze del maltempo che si è abbattuto nella notte sulla città con forti piogge, si sono fatte sentire stamani, venerdì 10 novembre, con allagamenti in varie parti della città. In particolare, come evidenzia il video di Andrea Lasorte, nella zona di Barcola già colpita duramente dalle recenti mareggiate. Il sistema stradale ha evidenziato la difficoltà di smaltire l'acqua piovana accumulata sull'asfalto. Una situazione che, causa i cambiamenti climatici e le frequenti ondate di maltempo con piogge intense, è destinata a ripetersi e dovrà obbligare il Comune a rivedere i sistemi di raccolta e scolo dell'acqua piovana perchè ormai inadeguati.

00:27