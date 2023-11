Jaguar d’epoca vandalizzata a Trieste, identificati e denunciati 8 minorenni stranieri

TRIESTE. I Carabinieri di Opicina hanno identificato e denunciato gli 8 minori, tutti stranieri, che avevano danneggiato la Jaguar E-Type d’epoca (valore 80 mila euro) di un musicista triestino un mese fa. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste. Aveva fatto il giro del web la fotografia in cui i giovani, chi in piedi, chi saltando sul cofano e sul tetto della Jaguar d’epoca parcheggiata nella pubblica via, venivano fotografati mentre erano intenti a girare un video.

Tale comportamento aveva causato danni alla carrozzeria per migliaia di euro. Le immediate indagini condotte dai Carabinieri, che hanno raccolto la denuncia del proprietario della macchina, hanno portato all’identificazione degli indagati, tutti minorenni di origine straniera, che dovranno ora rispondere di danneggiamento aggravato in concorso.