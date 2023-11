Lavori sulla A4 tra Monfalcone e Sistiana, chiude lo svincolo in uscita a Duino

TRIESTE. Il tratto autostradale della A4 tra lo svincolo di Monfalcone est e Sistiana sarà interessato nel fine settimana da lavori di manutenzione della pavimentazione. Lo rende noto Autostrade Alto Adriatico Il cantiere verrà effettuato a partire dalle 21 di venerdì 10 alle 20 di domenica 12. «Questo comporterà - avvisa la concessionaria - la chiusura dello svincolo in uscita di Duino per chi proviene da Venezia e l'istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta non interessata dalle attività. Inoltre verrà interdetto l'accesso all'area di servizio di Duino Sud dalle ore 21 di venerdì 10 fino alla chiusura dei lavori». Per effetto di queste limitazioni, conclude Autostrade Alto Adriatico, il traffico sull'autostrada A4 proveniente da Venezia e diretto verso le località servite dallo svincolo di Duino, potrà uscire allo svincolo Monfalcone Est e utilizzare gli itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria.