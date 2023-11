Ennesimo accoltellamento in centro a Trieste, ferito un 19enne: non è grave

TRIESTE. Ennesima aggressione con accoltellamento in centro a Trieste. Il nuovo episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di giovedì 9 novembre nella zona tra largo Barriera e piazza Garibaldi. Ferito in modo non grave un 19enne tunisino che è stato trasportato a Cattinara. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato: ancora da verificare se anche gli aggressori siano dei nordafricani. Sul posto anche l’ambulanza del 118.