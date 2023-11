Verso il Natale: a Trieste la posa delle basi degli abeti in piazza Unità

Al via questa mattina in piazza Unità d'Italia la posa delle basi dei tradizionali abeti natalizi. Si ripete lo schema ormai fisso da qualche anno, con le due file di alberi posizionate ai lati della piazza. I primi basamenti in cemento, di color verde, gli stessi di sempre, sono stati sistemati davanti al palazzo della Regione. Le operazioni continueranno, sullo stesso lato, nel corso della giornata. Video di Francesco Bruni

01:52