Iniziativa anti-aborto a Trieste, Porro contestato: intervengono gli agenti

TRIESTE Di un movimentato episodio è stato involontario protagonista, ieri mattina, in centro città, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Salvatore Porro. Mentre stava distribuendo, assieme ad altre persone, un volantino per la campagna “Un cuore che batte”, che punta a raccogliere 50mila firme in tutta Italia, a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare «che punta a sensibilizzare le donne intenzionate ad abortire per farle desistere», ha dovuto affrontare fisicamente alcune persone.

«Mi hanno strappato di mano il volantino – ha sottolineato Porro – nel quale si ricorda che la nostra proposta tende a rendere obbligatorio, per il medico che effettua la visita pre-aborto, far vedere il nascituro alla donna che si appresta all’intervento, utilizzando esami strumentali, facendole anche ascoltare il battito del cuore».

«Si tratta – ha aggiunto – di far capire realmente a queste donne cosa stanno per fare. Ma non mi sono fatto intimidire e, grazie all’aiuto di una mia collaboratrice, abbiamo recuperato il volantino». «A quel punto – ha concluso – sono intervenute le forze dell’ordine e la cosa è finita là, ma resta l’amarezza per la violenza subita e l’atteggiamento intimidatorio».