A Gorizia via Duca d’Aosta da riasfaltare: senso unico e divieti di sosta

GORIZIA Dureranno poco meno di quindici giorni ma saranno piuttosto impattanti trattandosi di un’asse di scorrimento in città costeggiata da abitazioni, condomini, uffici e negozi. Ma non si poteva fare diversamente perché è necessario mettere mano su via Duca d’Aosta. La Capitale europea della cultura è dietro l’angolo e vanno risistemate le (tante) strade che versano in condizioni precarie.

Il cantiere nel tratto fra le vie Rossini e Filzi

Stanno per iniziare gli attesi lavori di manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra l’incrocio con via Rossini e l’intersezione con via Filzi. L’intervento prevede il rifacimento del cosiddetto “pacchetto stradale”: non è una banale riasfaltatura ma si è resa necessaria la stabilizzazione del fondo per contrastare i cedimenti causati dal costante e consistente traffico che percorre quotidianamente l’arteria. Così, da lunedì 13 fino a sabato 25 novembre a meno di contrattempi e sorprese dell’ultimo minuto, la parte di strada interessata dal cantiere sarà percorribile esclusivamente attraverso un senso unico in entrata (cioè verso il Tribunale di via Nazario Sauro), prima sulla semicarreggiata di destra, successivamente su quella di sinistra.

La suddivisione in due tranche

L’intervento sarà eseguito con la suddivisione in due fasi, corrispondenti appunto a una settimana per ognuna delle due corsie della carreggiata e con tutti gli accorgimenti del caso per limitare al massimo i disagi. Già, perché qualche disagio ci sarà «ma non si poteva fare diversamente», fa sapere il Comune, invitando i cittadini a portare pazienza. Dalle 8 di lunedì 13 scatteranno i provvedimenti: sarà introdotto il divieto di sosta nel tratto in questione, mentre i marciapiedi resteranno sempre percorribili per i pedoni. I residenti dovranno cercare parcheggi alternativi, in quanto, per il tempo di convivenza con il cantiere, non potranno entrare con i veicoli nei garage e nei cortili interni. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. Inoltre, il Comune si è già attrezzato per assicurare il mantenimento dei servizi di assistenza e di quelli destinati ai cittadini delle fasce deboli.

I divieti di transito e il volantinaggio

Tra le modifiche necessarie alla viabilità cittadina ci sono anche i divieti di transito in corrispondenza delle intersezioni con le vie Randaccio e Tominz. Sempre in via Tominz sarà revocato il senso unico di marcia per i frontisti. I cambiamenti alla circolazione saranno comunicati attraverso la disposizione dell’apposita segnaletica. Per coloro, inoltre, che risiedono nel tratto interessato sarà eseguita un’azione di volantinaggio con tutte le informazioni, anche con l’affissione degli avvisi sui portoni delle case. I lavori, vale la pena di ricordarlo, sono inseriti nel pacchetto di manutenzione straordinaria “Strade e marciapiedi 2021”.

L’appalto a una ditta di San Vito al Tagliamento

Ad occuparsene sarà la Ghiaie Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. L’azienda del Pordenonese si è aggiudicata l’incarico (che riguarda sette strade) per 550.820 euro ed è soltanto uno di tanti interventi programmati da qui all’anno della Capitale 2025.