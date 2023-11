Campo dello stadio Rocco impraticabile, la Triestina chiede di giocare a Fontanafredda

Martedì si è visto come il campo dello stadio Rocco di Trieste non sia in grado di reggere partite in sequenza, nè soprattutto la pioggia. Non è solo l’erba il problema ma anche il drenaggio, tanto che dopo gli scrosci degli ultimi giorni la zona sotto la Pasinati era impraticabile. Le condizioni del prato insomma, se mai ci fosse stato qualche dubbio, sono state messe a nudo in modo inequivocabile. Tanto che la Triestina ha inoltrato la richiesta per giocare al Tognon al Comune di Fontanafredda. Servizio di Ciro Esposito, video di Andrea Lasorte

00:51