Alessandro Canu racconta come ha salvato la vita a un compagno di squadra a Capriva

«Ho notato subito che non respirava, e mi sono tornati alla mente gli insegnamenti ricevuti a scuola durante un corso di primo soccorso – racconta Canu, che è di San Lorenzo Isontino, frequenta la terza liceo scientifico con indirizzo sportivo al “Buonarroti” di Monfalcone, e sogna un giorno di poter lavorare nel mondo dello sport come fisioterapista, se non dovesse sfondare nel calcio –: ci fu spiegato che spesso in questi casi la lingua può ostruire le vie respiratorie, e ci furono illustrate le manovre da adottare». E così Alessandro ha immediatamente girato su un fianco l’amico, infilando le dita nella sua gola per riportare la lingua in posizione naturale, permettendo al giovane di riprendere conoscenza

