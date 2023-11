Investito da un’auto mentre va a scuola in bici: grave 14enne

PALAZZOLO. Un ragazzino di 14 anni, che si stava recando a scuola in bicicletta, è stato investito da un'automobile, attorno alle 8 di martedì 7 novembre, in via Polesan, nel comune di Palazzolo dello Stella.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Le condizioni del quattordicenne, secondo quanto si è appreso, sono gravi. É stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Un altro incidente che ha coinvolto un'automobile e una bicicletta si è verificato, sempre attorno alle 8 di martedì 7 novembre, in via Isonzo, a Latisana. Il giovane - le cui condizioni sono meno gravi del primo - è all'ospedale di Latisana.