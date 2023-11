Miglior Capo in B di Trieste, vince Linda Piol del Bar Flavia

Trieste sempre di più la capitale del caffè. Grazie all’ottava edizione del Trieste Coffee Festival che si è concluso domenica 5 novembre con la gara più attesa, il Capo in B Championship. A vincere la competizione del miglior cappuccino in bicchiere, must nella cultura triestina, è stata la titolare del Bar Flavia Linda Piol, che da diciassette anni lavora come barista professionista. La gara si è rivelata quasi tutta al femminile, con otto professioniste del caffè su nove concorrenti totali. Servizio di Francesca Schillaci, video di Andrea Lasorte

02:40