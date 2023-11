A Trieste si rinnova la tradizione della Corsa del Ricordo

Una domenica all’insegna dello sport per tutti e della Storia delle nostre terre di confine. È tornato l’appuntamento con la Corsa del Ricordo, manifestazione podistica curata dal comitato “Trieste Corre” in co-organizzazione con il Comitato Regionale Fvg ASI, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Lega Nazionale e con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia. La Corsa del Ricordo, che quest’anno ha coinvolto altre 7 città, è nata per ricordare, attraverso lo strumento dello sport, i tragici fatti accaduti in Venezia Giulia e Dalmazia dopo la fine del Secondo conflitto mondiale.

01:55