Cioccolato e caffè protagonisti in piazza a Trieste tra laboratori, gare e degustazioni

TRIESTE Cioccolato e caffè sono stati protagonisti del sabato nel centro cittadino con una serie di iniziative fra laboratori, conferenze e workshop dedicati a varie fasce di età.

In piazza Sant’Antonio, dopo l’inaugurazione di venerdì, la fiera golosa di Cioccolatiamo ha visto proseguire il flusso di visitatori pronti a scoprire le bontà artigianali dei maestri pasticceri arrivati da tutta Italia per proporre la degustazione di praline di ogni genere, dai tartufi alle spezie al cioccolato per celiaci. Uno spazio particolare nell’ambito della manifestazione è stato dedicato ai laboratori aperti ai bambini e agli adulti, nel cui ambito il maestro cioccolatiere Enzo Di Buono, arrivato da Catania, in mattinata ha tenuto una dimostrazione pubblica della preparazione del cioccolato di Modica in tavoletta, illustrando nel corso dei vari passaggi della lavorazione alcuni cenni storici sul cioccolato e dettagliando la specificità della produzione.

A Trieste torna "CioccoltiAmo" in piazza Sant'Antonio

Nel pomeriggio è stato invece il caffè a vedere arrivare numerosi visitatori al Villaggio del Caffè allestito in piazza della Borsa per il Moka Contest, la competizione dedicata alla migliore preparazione di caffè in moka. Una gara aperta al pubblico che è stata preceduta da un laboratorio teorico sulla nascita della moka e dell’importazione del caffè nella storia italiana: a condurre è stato Lucio Delpiccolo, esperto ricercatore e giudice tecnico della competizione. I concorrenti poi hanno dovuto preparare, uno alla volta, un caffè in moka secondo le indicazioni ricevute appunto nel corso il laboratorio: la valutazione è stata data in base alla preparazione tecnica della tazzina, al sapore, al retrogusto e al corpo del caffè per un totale di punteggio assegnato dai giudici del sapore Alberto Polojac e Paolo Zucca, insieme allo stesso Delpiccolo.

Il vincitore ha ricevuto in regalo una moka dal valore di duecento euro che ha una particolarità: la base della struttura è in ghisa mentre la parte superiore è realizzata in vetro. A fianco alla moka, al primo classificato dei prodotti per pulirla e anche del caffè biologico da utilizzare con la moka.