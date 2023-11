la storia

L’instancabile voglia di sapere di Adriana: a Trieste la sua laurea numero otto

Drago, 82 anni, ha discusso la tesi in Lettere classiche: «Mi chiedono come faccio? Semplice: mi piace». Progetti per il futuro? «Forse imparerò a usare il computer: otto lauree, ma non so inviare una mail».

Francesco Codagnone