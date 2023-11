Forze Armate, la cerimonia a Redipuglia con Casellati e Fontana

Al Sacrario militare di Redipuglia si è tenuta la tradizionale cerimonia in occasione del 4 Novembre, giorno dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate. A rappresentare lo Stato sono stati il presidente della Camera Lorenzo Fontana e, per il governo, il ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Video di Pierluigi Bumbaca

03:09