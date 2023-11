All’Università di Trieste il San Giusto d’oro 2023, targa speciale a Contessa

TRIESTE La conoscenza, la cultura e lo studio come faro per un futuro di pacifica convivenza, in un momento storico in cui a dominare sono i conflitti tra nazioni e tra popoli. È con questa motivazione che l’Assostampa Fvg ha deciso di assegnare il San Giusto d’oro 2023 all’Università degli studi di Trieste, nell’anno del suo centenario. Mentre la targa speciale di questa edizione 2023 del premio va a Andreina Contessa, direttrice del Castello e del Parco di Miramare.

L’annuncio, giunto come di consueto nella giornata in cui Trieste festeggia il santo patrono, viene motivato così da Carlo Muscatello, presidente dell’Assostampa Fvg: «In questi tempi bui, tragicamente segnati da quella che Papa Francesco ha chiamato “la terza guerra mondiale a pezzi”, siamo sempre più convinti che l’unica speranza di futuro, di progresso, di pacifica convivenza fra i popoli possa venire dalla conoscenza, dalla cultura, dallo studio. Per questo il sindacato regionale dei giornalisti ha deciso di assegnare il premio all’ateneo triestino, nell’anno accademico del suo centenario».

Il forte aumento degli iscritti di quest’anno, la crescita di studenti stranieri, l’ampliamento costante dell’offerta didattica e i bilanci sani, prosegue Muscatello, «sono il segno di una realtà sana e in costante sviluppo».

Mentre nel caso della targa, assegnata ad Andreina Contessa, per il presidente di Assostampa Fvg «premia una professionista che in pochi anni di lavoro ha saputo far rinascere uno dei simboli di Trieste, il parco e il castello di Miramare, restituendoli alla loro originaria bellezza e importanza».

Per il rettore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda questo riconoscimento è un orgoglio di cui l’intera comunità universitaria deve andare fiera, perché «è grazie a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente danno il proprio fondamentale contributo se l’Università è cresciuta e ha ampliato il suo impatto positivo sulla società». Una società e una città da cui, a propria volta, l’ateneo trae beneficio. In un momento storico davvero difficile la cultura, la ricerca e la scienza «devono guidarci verso un mondo più sicuro ma anche capace di superare i conflitti, per una crescita che sia davvero inclusiva. Come lo sono le università e gli enti scientifici, dove è indifferente a che nazione, religione, cultura s’appartenga, perché si lavora insieme per un futuro migliore».

Si dice grata e onorata per il riconoscimento anche Andreina Contessa: «È la dimostrazione di come la comunità abbia percepito il valore del lavoro fatto in questi anni a Miramare, con l’obiettivo di restituirgli il suo ruolo culturale, etico e sociale sia a livello locale che nazionale e internazionale. Restauri e riqualificazioni sono stati portati avanti in un’ottica di accessibilità e sostenibilità, e le collaborazioni con importanti istituzioni teatrali e musicali del territorio hanno contribuito a rendere Miramare un luogo vitale e coinvolgente per un pubblico di tutte le età». Quanto al futuro, dice Contessa, «stiamo lavorando a un piano di manutenzione pluriennale, così anche chi verrà dopo di me avrà un sentiero da seguire».

La cerimonia di consegna della targa e del premio, organizzato da Assostampa Fvg, articolazione della Fnsi, in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Fondazione CRTrieste, si terrà nelle prossime settimane, come da tradizione, nell’aula del Consiglio comunale del Municipio triestino.