Trieste, cane cade in una cavità naturale di 7 metri: i pompieri lo recuperano

TRIESTE Pompieri alla ricerca di Nemo. Verso le 15.30 di oggi, sabato 4 novembre, I vigili del fuoco del comando di Trieste sono stati allertati per un cane di media taglia caduto in una buca naturale nelle vicinanze della pista ciclabile in località Trebiciano.

Partiti dalla centrale con la prima partenza ed il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), i vigili del fuoco, una volta individuata la zona esatta grazie anche alle coordinate geografiche, hanno individuato il cane di 7 anni in fondo ad una cavità naturale a circa due metri di profondità.

I vigili hanno subito iniziato le manovre di calata per raggiungere il piccolo Nemo e, una volta preso, recuperarlo ed affidarlo alle cure amorevoli della padrona.