la testimonianza

Parla la mamma della 41enne morta in via dell’Istria a Trieste: «Mia figlia uccisa dai suoi demoni e dalla solitudine»

Parla la madre della donna morta lunedì nel suo alloggio in via dell’Istria: «I servizi sanitari non hanno fatto o potuto fare più di tanto purtroppo»

gianpaolo sarti