Dopo la tregua torna il maltempo in Friuli Venezia Giulia: domenica nuova allerta arancione per acqua alta e mareggiate

TRIESTE Mentre il Friuli Venezia Giulia sta lentamente tirando il fiato dopo la due giorni di allerta rossa che ha causato danni e allagamenti in tutta la regione – Trieste compresa, con la mareggiata che ha messo in ginocchio Barcola -, non è ancora il momento di fare la conta dei danni.

La Protezione civile ha infatti diramato una nuova allerta meteo di colore arancione dalla mezzanotte alle 15 di domenica 5 novembre, in particolare per la fascia costiera, con problematiche legate all’acqua alta, alle mareggiate e al vento forte.

A partire dalla sera di sabato e fino a domenica mattina un veloce fronte interesserà la regione con flussi umidi da sud-ovest in quota.

Dalla sera di sabato sono previste piogge diffuse da deboli a moderate con vento sulla costa moderato da sud e deboli nevicate inizialmente a partire da 1300-1600 m circa, localmente a quote inferiori.

Nella notte tra sabato e domenica ci saranno locali piogge intense sulla fascia orientale con possibili rovesci o temporali che potrebbero interessare anche la Bassa pianura e l'Isontino e quota neve in rialzo fino a 2000 m circa.

Sulla costa soffierà vento da sostenuto a forte, poi in veloce rotazione a Libeccio. Probabili mareggiate nella notte sulle coste esposte e poi acqua alta. Vento sostenuto da sud anche in quota, specie sulle Prealpi Giulie. Nel corso della mattinata ci sarà un generale miglioramento con venti in calo.