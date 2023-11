Monfalcone, anarchici in corteo per la pace davanti al cantiere: «4 Novembre la guerra è qui»

MONFALCONE La giornata dedicata alle forze armate ha raccolto a Panzano la contro-manifestazione organizzata dagli anarchici, che ieri pomeriggio si sono radunati, una sessantina secondo la Polizia, nei pressi dell’ingresso principale dello stabilimento navale. “4 Novembre la guerra è qui” si è scandito al microfono, la contrarietà a tutti i conflitti, di ieri e di oggi, con i “riverberi” che si sostanziano nelle produzioni di armamenti e mezzi chiamando in causa su tutto «la libertà e l’autodeterminazione dei popoli». La scelta di Monfalcone, davanti al cantiere, è un simbolo, ha spiegato Luca Meneghesso, portavoce del Collettivo di Caffè Esperanto. «In questo caso – ha detto – oggi contestiamo questi venti di guerra che spirano un po’ ovunque. In questa giornata non ci focalizziamo su uno specifico conflitto», ha osservato rilevando su tutto la «condanna ferma e forte del genocidio in corso che Israele sta compiendo in Palestina. Condanniamo anche l’azione ed il ruolo di Hamas». Concetti applicabili nei diversi scenari di guerra che «sembrano tanto lontani, ma sono qui, nei nostri luoghi».

Gli striscioni a fare eco, come “La nostra Patria è il Mondo intero”, e “No acciaio per gli armamenti”. Gli interventi alternati alle note di chitarra e di fisarmonica e ai canti di Alessio Lega e Guido Baldoni. Poi in corteo fino davanti al monumento alla Resistenza e alla piazzetta Esposti Amianto. La Polizia di Stato del Commissariato e della Questura a monitorare assieme alla Polizia locale a gestire la viabilità. —