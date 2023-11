A Trieste torna "CioccoltiAmo" in piazza Sant'Antonio

Dolci di tutti i tipi, con una lunga serie di proposte golose e originali, con il cacao “re” dell’evento. Torna dal 3 al 5 novembre “CioccolatiAmo” in piazza Sant’Antonio a Trieste, con diverse postazioni con la vendita di prodotti, ma anche con i maestri cioccolatieri di Perugia e con la prima fabbrica culturale del cioccolato itinerante in Europa. Saranno presenti prelibatezze di vario tipo, accompagnate da visite guidate, laboratori per bambini e altri approfondimenti aperti al pubblico.Nel video di Francesco Bruni il momento dell'inaugurazione

01:55