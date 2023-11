Controlli ai confini, la conferenza stampa di Piantedosi con i ministri sloveno e croato

Saranno create delle brigate miste delle forze di polizia di Italia, Slovenia e Croazia con l'obiettivo di effettuare i controlli a partire dalla frontiera croata. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa a Trieste con i suoi omologhi sloveno e croato, sottolineando che «le brigate miste consolidano l'esperienza delle pattuglie miste sui confini interni» e l'idea è quella di «rilanciarla e renderla stabile, con modalità che stabiliranno le nostre rispettive strutture operative e seguendo modalità variabili nel tempo seguendo l'evoluzione dei fenomeni». «L'obiettivo - ha aggiunto il ministro - non è solo preservare i territori nazionali ma fare in modo che vengano preservati i territori dei tre paesi e dell'Europa: l'obiettivo è creare controlli già a partire dalla frontiera esterna della Croazia». Video di Massimo Silvano Qui l'articolo

01:39