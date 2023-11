Rissa in via San Lazzaro a Trieste: due feriti in ospedale

TRIESTE Rissa in via san Lazzaro nella tarda serata di martedì 31 ottobre. Due persone di nazionalità straniera – uno georgiano e l’altro marocchino, si sono picchiati in strada.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei Nucleo Radiomobile, un’ambulanza del 118, e la polizia locale. I due sono stati trasportati all’ospedale di Cattinara: le loro condizioni non sono gravi.

Uno dei due aveva una ferita alla gamba verosimilmente fatta con un coltello.