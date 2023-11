Alla Riserva della Cona un nuovo bypass idrico contro l’ingresso di acqua salata

STARANZANO Più sicurezza per la fauna stanziale e migratoria della Cona con la realizzazione di arginature per impedire l’eccessivo ingresso di acqua salata nelle zone dei ripristini della riserva naturale Foce Isonzo. Una breve cerimonia ha sancito l’altro giorno la conclusione dei lavori alla presenza del sindaco Riccardo Marchesan, dell’assessore comunale alla Cona, Andrea Corà, del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia con il presidente Renzo Lorenzon, Silvia Caruso ed Emiliano Biasutto, degli operatori della Cona Matteo De Luca e Silvano Candotto oltre a un rappresentante della ditta Battistella che ha realizzato l’opera.

È stato costruito, infatti, un bypass idrico al di sotto dell’argine maestro dell’Isonzo che consente all’occorrenza di approvvigionare il ripristino con acqua dolce proveniente dal fiume senza intaccare preziose risorse idriche sotterranee a tutela del comprensorio territoriale della riserva.

L’opera consente di far affluire acqua dolce proveniente dal fiume nelle paludi limitrofe bilanciando così l’introduzione dell’acqua marina che a causa dell’innalzamento del livello medio delle maree specie negli ultimi anni stava portando un contributo salino eccessivo, rischiando di compromettere l’equilibrio ecosistemico dell’habitat d’interesse comunitario unico nell’Alto Adriatico. Grazie a quest’opera, il patrimonio faunistico stanziale e migratorio della riserva può mantenere il proprio rapporto vitale con l’ambiente giovandosi di un continuo monitoraggio e bilanciamento tra acque dolci e salate.

«I ripristini della Foce Isonzo – sottolinea il naturalista De Luca – rappresentano un delicato ecosistema d’acqua dolce unico nel contesto regionale, gestito con un’attenta regolazione dei livelli nelle stagioni e tramite il pascolo equino. In questi ambiti nel tempo si sono instaurati habitat d’interesse comunitario ed un elevato numero di specie di uccelli. In tempi recenti il progressivo deterioramento per erosione degli argini perimetrali, l’innalzamento del livello marino, la riduzione delle piogge e l’incremento di periodi siccitosi conseguenti ai cambiamenti climatici, stavano mettendo a repentaglio la conservazione di questi ecosistemi, con un progressivo processo di salinizzazione».

Il lavoro, progettato assieme la personale della Stazione Biologica dell’Isola della Cona e realizzato grazie a ditte specializzate, è stato possibile grazie a un significativo contributo dell’amministrazione regionale trasferito e gestito dal Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, che negli ultimi due anni ha ricostruito le sezioni delle arginature perimetrali per prevenire l’ingressione di acqua salata. Una garanzia, quindi, di poter disporre all’occorrenza di acqua dolce fondamentale, un elemento determinate in un contesto climatico modificato in cui le precipitazioni latitano spesso per lunghi periodi. —