La forza di superare i confini

Trieste è la mia città. Il Piccolo è il quotidiano dove ho scritto il mio primo pezzo a diciott’anni, mi hanno affidato una partita di calcio di terza categoria. Mi sono portata dietro mio padre, perché temevo di perdermi un gol.

Ne è passato del tempo. Eppure ci ripenso, mentre i pensieri si affastellano in un disordine più emotivo che creativo, nel mio ultimo giorno da direttrice.

Ho avuto un grandissimo privilegio e una grandissima responsabilità: guidare il quotidiano dove sono cresciuta, essere la prima donna a farlo, è stato tanto bello quanto difficile.

Sono tornata a casa, quasi tre anni fa, con Omar Monestier direttore e la pandemia ancora in corso. Me ne vado con la guerra di Gaza e il ricordo vivo e doloroso di un giornalista appassionato e proiettato nel futuro, un collega che stava diventando un amico, e che non c’è più.

Non mi aspettavo quasi nulla di quello che è successo. Ma questi anni così complicati mi hanno confermato che Trieste e la Venezia Giulia sono un luogo speciale da dove raccontare e indagare gli squilibri di un mondo alla ricerca di nuovi equilibri.

È ciò che abbiamo scelto di fare sin dall’inizio: Il Piccolo è il quotidiano di Trieste, Gorizia e Monfalcone, il legame è ancora fortissimo, e proprio per questo è qualcosa di più. È lo sguardo a Est di un intero Paese. È il sismografo dei Balcani. È il testimone di una lezione che la Storia non smette di trasmetterci: cresciamo quando ci apriamo, diventiamo “ponte”, integriamo. Quando valorizziamo, anziché armarle le une contro le altre, le molteplici identità che compongono la nostra vera identità.

Abbiamo dato voce a tutte le sensibilità, anche a quelle più lontane o più critiche, cercando di contribuire al superamento di quei confini che ci portiamo anche dentro e che ci limitano, che cadono sempre a fatica e riappaiono, lo vediamo in questi giorni, in un attimo.

Trieste, e con Trieste l’intero Friuli Venezia Giulia, vivono anni complessi e stimolanti.

Sono successe e succedono “cose”: cito, alla rinfusa, la crescita di porto e retroporto, le crociere, il turismo, gli investitori stranieri, la scommessa delle scommesse e cioè la riqualificazione del Porto vecchio, gli “zii d’America” del basket e del calcio, i preparativi di Go!2025, il Fantasma dell’Opera, il rinascimento di Miramare, le rinnovate attenzioni di Generali e Fincantieri, la crescita dell’Università, le rielezioni di Massimiliano Fedriga, Roberto Dipiazza, Annamaria Cisint e Rudi Ziberna, gli appelli e i progetti sul clima e sull’intelligenza artificiale della comunità scientifica, i summit del governo, lo sviluppo della nautica, la crisi di Wärtsilä (e qui ci stiamo giocando il passato e il futuro industriale), la sanità pubblica in affanno, le povertà crescenti, l’immigrazione inarrestabile, la rabbia sociale.

Ma tutte queste “cose” dove ci porteranno? Quanto consapevolmente? Ce lo siamo chiesti, giorno dopo giorno, mentre le raccontavamo a voi, su carta e sul digitale. Mentre vi invitavamo alle nostre iniziative, dalla mostra sui “Triestini” a quella sulle “Prime Pagine” che ha visto la visita dei Presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor, dalla presentazione del nostro Archivio storico digitale al gazebo in Barcolana. Mentre raccoglievamo lamentele, suggerimenti, segnalazioni, cercando di fare nel migliore dei modi il nostro mestiere che è acciaccato ma fondamentale, oggi più che mai, per la democrazia. Sta innanzitutto a noi giornalisti farlo capire con un giornalismo rigoroso, perbene, onesto.

Ringrazio Gedi, l’Editore, per la fiducia e la libertà che mi ha garantito. Ringrazio la redazione e l’intera comunità de Il Piccolo: giornalisti, collaboratori, poligrafici, fotografi, amministrativi. Tanti sono più che colleghi, tutti hanno vissuto mesi complicati ma, come sempre succede, il valore e la professionalità si misurano nelle difficoltà: la squadra non ha mai mollato, nemmeno nei momenti più bui, e gliene sono grata. Ringrazio Paolo Mosanghini, direttore uscente del Messaggero Veneto, perché è stato bello lavorare insieme.

Nel rivolgere i miei migliori auguri a Paolo Possamai e a Luca Ubaldeschi, direttore editoriale e direttore responsabile del nuovo gruppo di quotidiani del Nordest, certa che conoscono il valore de Il Piccolo e che sapranno custodirlo e valorizzarlo, ringrazio soprattutto voi, care lettrici e cari lettori, la nostra forza.

Porto con me un bagaglio di esperienze, incontri, ricordi. Ma tanto so che, ovunque andrò, non lascerò mai veramente Trieste. Non è possibile, se nasci qui. —