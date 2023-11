Scontro in allenamento a Cervignano, portiere 17enne in ospedale

CERVIGNANO. Uno scontro di gioco come tanti, in area di rigore, nell’allenamento di rifinitura a poche ore dal match contro l’Ufm Monfalcone. Che non vedrà protagonista il giovane portiere della Pro Cervignano, diciott’anni da compiere, che martedì 31 ottobre è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo aver perso i sensi per qualche minuto in seguito a un colpo fortuito rimediato in un’azione della partitella di allenamento che si stava concludendo sul campo di Muscoli.

Tanta paura, nessuna conseguenza grave, per fortuna. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai compagni di squadra e dal fisioterapista del team allenato da mister Patrick Bertino e all’arrivo del personale sanitario della Croce verde di Cervignano aveva già ripreso conoscenza, pur non ricordando nulla di quanto accaduto.

Il diciassettenne è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasferito in elicottero all’ospedale di Udine. «Si è preso un bello spavento, ma ha fisico e carattere», lo motiva il presidente della Pro Cervignano, Giovanni Tellini, che ha tenuto per tutta la serata i contatti con i suoi collaboratori per conoscere le condizioni del ragazzo.

«È stato subito soccorso dai compagni e dal nostro staff, fortunatamente ha ripreso conoscenza prima dell’arrivo dell’ambulanza, anche se non ricordava nulla dello scontro di gioco», conclude il patron della squadra della Bassa friulana. —

