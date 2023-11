Da giovedì allerta meteo rossa sul Friuli Venezia Giulia, arancione a Trieste

TRIESTE La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta rossa per buona parte del Friuli Venezia Giulia – arancione sulla zona di Trieste – dalle 12 di giovedì 2 novembre alle 23.59 di venerdì 3 novembre. In queste ore è previsto un innalzamento significativo dei corsi d’acqua, possibil situazione di crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, instabilità dei pendii con interruzioni alla viabilità, problematiche connesse al vento.

Sulla costa inoltre sono previsti vento forte, acqua alta e mareggiate.

Le previsioni

Una marcata depressione atlantica interesserà la regione fra giovedì sera e venerdì mattina determinando un forte afflusso di correnti meridionali molto umide. Venerdì in giornata l'arrivo di aria fredda in quota provocherà a tratti ancora condizioni di instabilità.

Secondo le previsioni dell’Osmer giovedì 2 novembre al mattino sono previste piogge in genere moderate, più probabili sulla zona montana. Dal pomeriggio e fino al mattino di venerdì marcato peggioramento con piogge anche temporalesche, molto intense sulla zona montana, in genere intense sulle altre zone. Dal pomeriggio soffierà vento forte da sud o sud-est su tutte le zone, probabilmente anche molto forte sui monti in quota. Sulla costa mareggiate e possibile acqua alta.

Venerdì 3 novembre in giornata tempo instabile con rovesci e temporali intermittenti, specie sulla fascia orientale e probabili nevicate in montagna oltre i 1500-1700 m circa. Sulla costa soffierà vento da sostenuto a forte in prevalenza da sud-ovest con mareggiate e possibile acqua alta.