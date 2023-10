Arriva l’app “Glimble” per organizzare i propri viaggi in bus, bici e traghetti

TRIESTE Attivata a Trieste glimble, la app per organizzare i propri viaggi sul territorio cittadino utilizzando autobus, traghetti e bici tutto da un’unica applicazione. Ad attivarla è stata Arriva Italia, presente in Fvg tramite Arriva Udine e Trieste Trasporti.

Stabilendo un primato: Trieste è la prima città in Italia a usare la piattaforma di Maas (Mobility as a Service) già utilizzata da Arriva nei Paesi Bassi. L’app è stata sviluppata in collaborazione con Moovit. La nuova app, scaricabile da Google Play e App Store, permette di vedere i percorsi e di acquistare i biglietti per gli autobus e le imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico locale di Tpl Fvg, di localizzare le ciclostazioni del servizio di bike sharing del Comune di Trieste e di accedere al sistema di prenotazioni per “Notturno”.

«Siamo felici di aver portato a Trieste questa innovazione del Gruppo Arriva che, dopo una sperimentazione nei Paesi Bassi, stiamo estendendo nel resto d’Europa» ha detto Angelo Costa, Ad di Arriva Italia. «Uno strumento molto utile - aggiunge Maurizio Marzi Wildauer presidente di Trieste Trasporti - per i turisti che affollano Trieste».l.p.