Monfalcone, i lavori accademici del concorso Rosmann su acqua e montagna

TRIESTE Ritorna con la sua settima edizione il concorso dedicato ai giovani laureati dall’Associazione ambientalista Eugenio Rosmann. L’iniziativa, che lo scorso anno vide in corsa una quarantina di tesi arrivate da tutta Italia, prevede cinque riconoscimenti. Un premio di 2 mila euro, con il contributo del Comune di Monfalcone, è destinato al primo classificato per le tesi in temi ambientali ed è intitolato alla “Colline carsiche monfalconesi”, mentre al secondo classificato, con il contributo della Bcc Venezia Giulia, andranno 1.000 euro e 400 al terzo classificato, in questo caso per una tesi sulle materie ambientali promosso dall’associazione Arte, Scienza e Benessere Odv di Zoppola di Pordenone. Il concorso si arricchisce inoltre di un premio speciale di 500 euro per una tesi riguardante il tema dell’acqua, promosso dal Comune di Staranzano nell’ambito del Festival dell’Acqua 2024 e dedicato al fiume Isonzo e all’Isola della Cona. Un altro premio speciale di 300 euro è destinato a una tesi sulla montagna promosso del Club Alpino Italiano di Monfalcone. I premi hanno ottenuto i patrocini delle Università di Trieste e Udine, dei Comuni di Doberdò del Lago, Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Turriaco, oltre che di Ater Gorizia, Irisacqua, ordini professionali e associazioni. Il termine per la partecipazione scade il 17 dicembre (il bando completo è reperibile sul sito dell’associazione www.ambientalistimonfalcone.it ).

Come ogni anno sarà assegnato anche il Premio “Populus alba”, nato per valorizzare azioni e comportamenti virtuosi da parte di amministrazioni pubbliche del Triveneto, a tutela dell’ambiente e dei suoi contenuti naturalistici e alla manutenzione e gestione del territorio, promuovendo buone pratiche per la difesa della biodiversità e per la conservazione e il miglioramento dell’ambiente naturale. Lo scorso anno il premio è stato assegnato ai volontari di Protezione civile del Distretto Carso-Isonzo e di Monfalcone impegnati nello spegnimento dei drammatici incendi boschivi dell’estate 2022. Il premio, costituito da un’opera di Cristiano Leban, è reso possibile grazie al contributo della famiglia Benedetti in ricordo di Helga Bois. —