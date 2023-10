TRIESTE Nel Golfo di Trieste lunedì è apparsa un’enorme chiatta: si chiama Archimedes e trasporta quattro transetti prefabbricati di nave da crociera. La chiatta era destinata a Marghera ma, a causa del maltempo, è stato dirottata a Trieste per qualche giorno. In questa foto la vediamo trainata dai rimorchiatori, come informa la Capitaneria di Porto.