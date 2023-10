TRIESTE La Polizia Locale di Trieste denuncia 4 persone per gestione illecita di rifiuti. Venerdì scorso il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale di Trieste, coordinato dal Procuratore della Repubblica dottor Federico Frezza, ha posto fine dopo accurate indagini a una gestione illecita di rifiuti in concorso da parte di alcune persone che raccoglievano grosse quantità di rifiuti attraverso un'attività di sgombero di appartamenti e cantine: parliamo di legno, ferro, frigoriferi, televisori e molto altro, che veniva poi depositato presso il centro di raccolta Comunale di Muggia con la complicità di alcuni addetti.

Con un autocarro non iscritto all'Albo Gestori Ambientali, riempito all'inverosimile, si recavano con frequenza quasi giornaliera al Centro di Raccolta muggesano: un tale afflusso di rifiuti avrebbe dovuto essere smaltito da una ditta autorizzata presso un Centro apposito (e a pagamento). Invece, andava a sovraccaricare il Centro di Raccolta.

Uno smaltimento gratuito per gli indagati ma a spese dei muggesani.

L'operazione ha impegnato numerosi operatori della Polizia Locale triestina che hanno bloccato gli indagati all'interno del Centro di Raccolta di Muggia. Al momento sono state denunciate a piede libero 4 persone in concorso tra loro per il reato di gestione illecita di rifiuti; sotto sequestro preventivo l'autocarro utilizzato per compiere il reato.