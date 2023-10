Galleria Foraggi, programmati i collaudi: chiusure notturne sabato 11 e 18 novembre

TRIESTE Sono stati programmati i collaudi per chiudere l’iter di interventi e procedere alla completa riapertura, anche ai pedoni, della Galleria di Montebello.

La nota del Comune di Trieste. Il quadro generale definitivo a servizio della ventilazione meccanica e l’impianto di climatizzazione della cabina lato via Salata e PLC (Programmable Logic Controller) deputato a governare, in modalità automatica l’intero complesso impiantistico saranno oggetto del collaudo a cura di un tecnico specializzato dell’impresa incaricata. Al termine di questa operazione potrà essere certificata la fine dei lavori.

Per consentire le procedure programmate, la Galleria sarà chiusa al traffico durante due fine settimana dalle 21 alle 04 (come da ordinanza n. 1125/23 del 27.10.2023) per l’effettuazione delle verifiche sugli impianti e sui controlli remoti.

La chiusura avverrà dalle ore 21.00 di sabato 11 novembre alle ore 04.00 di lunedì 13 novembre per i precollaudi e dalle ore 21.00 di sabato 18 novembre alle ore 04.00 di lunedì 20 novembre per i collaudi finali.

La chiusura al traffico della galleria risulta necessaria per permettere ai tecnici di accedere a tutti gli impianti in condizioni di sicurezza, quindi in assenza di traffico veicolare, per effettuare le regolazioni necessarie e si dovrà inoltre sottoporre il funzionamento a massimo regime dell’impianto di ventilazione meccanica per un periodo adeguatamente prolungato al fine di garantire l’attendibilità dei test.