Sacrario di Redipuglia: il 4 novembre annunciata la presenza del presidente della Canera Fontana e il ministro Casellati

FOGLIANO REDIPUGLIA. Ci si prepara, al Sacrario militare di Redipuglia, al tradizionale appuntamento con il 4 Novembre, giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate. A rappresentare lo Stato, sabato, saranno il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e, per il governo, il ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il programma dell’ormai consolidata manifestazione prenderà il via alle 10, con l’afflusso sul Sacrario dei medaglieri nazionali delle associazioni combattentistiche e d’arma e dai gonfaloni dei comuni decorati con medaglia al valor militare, a cui seguiranno i reparti in armi. Alle 11 è atteso l'arrivo del presidente Fontana e del ministro Casellati. E, dopo l'accessione dei tripodi da parte della fiaccolata alpina che, in quelle ore, avrà fatto tappa in tutti i cimiteri di guerra del Friuli Venezia Giulia, sarà letta la motivazione della concessione della medaglia d’oro al milite ignoto. Alle 11.20 ’intervento della massima autorità chiuderà un evento che, negli ultimi anni, ha decisamente sofferto della cancellazione del 4 Novembre dalle scadenze festive dello Stato. La cerimonia avrà ripercussioni sulla viabilità della zona.