Fiamme al Silos di Trieste, Vigili del fuoco in azione

Verso le 11.30 di oggi, domenica 29 ottobre, I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un principio d'incendio all'interno dei Silos in via Flavio Gioia vicino alla stazione ferroviaria di Trieste.

00:21