Dove finiscono i rifiuti non riciclati a Trieste? Viaggio nel Termovalorizzatore Hesta

TRIESTE Il conduttore ci fa da “cicerone” lungo le tre linee di smaltimento e combustione dei rifiuti, in anticipo di qualche metro rispetto al resto dei visitatori: circa 300 cittadini che sabato si sono messi in fila per capire come vengono bruciati i rifiuti della città. Una Trieste da tirata d’orecchie: la raccolta differenziata è solo al 45%. C’è chi dice che sia poco incentivata proprio perché l’indifferenziato che rimane alimenta l’impianto. Invero separare plastica e carta è responsabilità civile ma, spiega Livio Russo, responsabile di Hestambiente, «una percentuale non riciclabile rimane sempre, inevitabile». E in via Errera si brucia proprio quello scarto, da decenni. Video di Massimo Silvano. Il nostro servizio

00:42