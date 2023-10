Ragazza investita mentre attraversa la strada a Monfalcone, portata in ospedale con l’elicottero

MONFALCONE. Pedone investito da un’automobile nel pomeriggio odierno a Monfalcone. E’ rimasta ferita una ragazza che stava attraversando la via San Polo vicino alla chiesetta. Per consentire i soccorsi la strada (la regionale 352) è stata momentaneamente chiusa al traffico. Per soccorrere la ragazza è stato fatto intervenire l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco