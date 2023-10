Kaiserfest torna a Trieste: ecco il programma

TRIESTE La sesta edizione di Kaiserfest, la manifestazione in programma in piazza Ponterosso e dintorni fino al 5 novembre, entra nel vivo, con gli stand enogastronomici, la musica e le visite guidate sul territorio.

Kaiserfest, il ballo in Ponterosso

Domenica spazio a uno degli eventi più attesi. Di mattina la sfilata con 35 figuranti in abiti ottocenteschi partirà dall’ostello Hotello di via Valdirivo, per una passerella (slittata alle 12 a causa della pioggia) in piazza Unità d’Italia, davanti al caffè degli Specchi e l’arrivo in piazza Ponterosso dove si terrà il gran ballo. Tra i partecipanti alcune coppie giunte dal Veneto.

Alle 15 invece in programma “Trieste e il Porto degli Asburgo”, passeggiata tra i magazzini del porto e visita del Museo del Mare a cura dello storico Zeno Saracino, storico. Il ritrovo è fissato all’ingresso del Magazzino 26. La prenotazione è obbligatoria, alla Mittelnet Agenzia Viaggi, ai numeri 040 9896112 o 393 4552120. Tra gli stand della kermesse è ospitata quest'anno a "Scricciolo di Trieste", l'associazione di genitori di bambini nati prematuri o a rischio. (Foto di Andrea Lasorte) — MI.B.