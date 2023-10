Principio di incendio al Silos di Trieste sul posto vigili del fuoco e la polizia

Verso le 11.30 di oggi, domenica 29 ottobre, I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un principio d'incendio all'interno dei Silos in via Flavio Gioia vicino alla stazione ferroviaria di Trieste.

Fiamme al Silos di Trieste, Vigili del fuoco in azione

Giunti sul posto con la prima partenza, I Vigili, assicuratisi che non ci fossero persone coinvolte o intossicate, hanno prontamente iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo così ad evitare il propagarsi dell' incendio.Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia locale.