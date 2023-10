Cade dallo scooter in via dell’Istria, trasportato in codice giallo a Cattinara

TRIESTE Una persona è stata soccorsa nella prima serata di ieri, sabato 28 ottobre, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo via dell'Istria intorno alle 20:30 nel territorio comunale di Trieste.

Ne dà notizia la Sores.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre si trovava in sella a uno scooter ha perso il controllo ed è rovinata sull'asfalto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Servizio del Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, gli infermieri della Sores Fvg hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza provenienti da Trieste.

Hanno attivato la polizia locale. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara.