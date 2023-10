La presentazione di Nem a Trieste: «Voce unica del Nordest che guarda al modello La Stampa»

TRIESTE Nord Est Multimedia, dal primo novembre nuovo editore del Piccolo di Trieste, del Messaggero Veneto di Udine e dei quattro giornali veneti acquisiti dal gruppo Gedi, si è presentata sabato mattina al teatro Verdi a Trieste nel corso di un evento speciale di Link Mediafestival.

Sul palco il direttore editoriale di Nem, Paolo Possamai, già direttore di importanti testate del Nordest negli ultimi vent’anni. La sfida editoriale avviene, come ha osservato il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, in una fase difficile per la credibilità dell’informazione nell’era dei social: di qui il ruolo fondamentale dei media.

«La mancanza di verità è mancanza di libertà», ha affermato Fedriga, dunque questa è la «grande responsabilità di chi oggi fa informazione». «Il sistema carta più digitale - ha spiegato Possamai - non è più sostenibile economicamente e servono nuovi modelli distributivi». Nem vuole avere «salde radici nei territori del Nordest e uno sguardo sul mondo». Il direttore unico sarà Luca Ubaldeschi, che proviene dalla guida del Secolo XIX di Genova, dopo essere stato vicedirettore vicario della Stampa di Torino.

Possamai, in dialogo col presidente dell’Ordine Giornalisti Fvg Cristiano Degano e il direttore editoriale di Link Mediafestival Giovanni Marzini, ha raccontato la nascita del nuovo gruppo come una voce unica del Nordest che si fonda «sulla competenza dei 150 giornalisti nelle nove redazioni la cui professionalità è il nostro vero patrimonio» e poi uno stile informativo che «guarda al modello di un quotidiano come La Stampa con radici locali ma in grado di fare opinione in tutto il Paese».

Così il gruppo Nem intende continuare a valorizzare l’identità di giornali storici come Il Piccolo soprattutto «nel suo ruolo di testimone nel raccontare i Balcani». Possamai ha spiegato che Nem produrrà informazione su giornali, siti web, ma anche eventi e nell’immediato futuro televisioni, radio e free press. In cantiere anche una Academy di giornalismo. L’organizzazione del lavoro dei giornali, sotto la direzione di Ubaldeschi, si fonderà su un modello «trasversale».

Paolo Possamai e Albert Bollis (a destra). Foto Lasorte

Le aree geografiche riferiranno a Alberto Bollis (vice esecutivo a Padova) e a Paolo Mosanghini (per il Messaggero Veneto). Fra i quattro vice con deleghe tematiche Fabrizio Brancoli inizialmente avrà anche un incarico di coordinamento a Trieste. Sulla genesi dell’operazione Possamai ha raccontato che tutto è nato «da una conversazione estiva col banchiere e imprenditore Enrico Marchi, numero uno di Banca Finint e di Save che ha promosso una cordata di imprenditori del Nordest». Fra i soci triestini le famiglie Samer e Cattaruzza e la Fondazione CrTrieste. —