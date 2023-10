Nuova allerta meteo gialla: domenica e lunedì mattina rischio acqua alta nella Venezia Giulia

TRIESTE La Protezione civile regionale ha emesso sabato una nuova allerta meteo per domenica mattina: si presenteranno nuovamente condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell’acqua alta che perdureranno per alcuni giorni.

Nel dettaglio, sulla costa sono possibili problematiche legate all’acqua alta in corrispondenza del picco di marea previsto nella mattinate mattinate di domenica 29 ottobre e di lunedì 30 ottobre.

Nelle foto la situazione di sabato mattina a Grado, dopo che ieri, venerdì 27 ottobre l’acqua ha raggiunto i 166 cm.

Grado, l'acqua alta di sabato

A Trieste il picco di marea è stato raggiunto alle 9.30 con l’acqua alta che ha invaso le Rive, seppur solo di qualche metro. Non è stato registrato nessun danno e la marea ha cominciato gradualmente ad abbassarsi, come conferma anche la Capitaneria di Porto.

Foto Silvano:

Gli sforzi però restano tutti concentrati a quantificare i danni che la mareggiata ha provocato ieri, soprattutto sul lungomare di Barcola.

I Topolini sabato mattina a Barcola, Trieste

All’altezza della Pineta i sanpietrini sono stati divelti, le panchine danneggiate; in mattinata si sono osservati detriti e danni anche ai muri di contenimento, nel tratto compreso fra il Pane quotidiano e il Cedas.

Qui le foto di Andrea Lasorte

Grignano

La Squadra nautica di Protezione Civile del Golfo di Trieste, coordinata dal Circolo Sommozzatori Trieste, ha effettuato, con un cospicuo numero di volontari, un intervento nel porticciolo di Grignano, per la messa in sicurezza delle opere a mare e subacquee danneggiate dall'evento meteorologico estremo di ieri.

La forte mareggiata verificatasi ha danneggiato ormeggi e pontili con la presenza di alberi, tronchi e una grande quantità di alghe che costituivano grave pericolo per la navigazione, oltre a impedire la stessa navigazione.

Muggia

A Muggia questa mattina è di nuovo salito il livello della marea, fino ad arrivare nella sede stradale. È per questo che alcune arterie sono state nuovamente chiuse, come è il caso del Mandracchio.

Foto Silvano:

Il livello si è tuttavia mantenuto al di sotto di quanto verificatosi ieri, quando l'acqua ha raggiunto i 20 centimetri nel centro storico. Il traffico è stato interrotto comunque dalla Polizia locale in tutta la zona del porticciolo. È ancora chiusa anche la strada per Lazzaretto nei pressi di Punta Sottile dove ieri la forte mareggiata ha distrutto una parte del muretto protettivo.

L’assessore Riccardi: “La Regione pronta a mettere in campo tutte le azioni necessarie a rimediare ai danni causati dal maltempo”

"Stiamo entrando in una nuova allerta meteo con previsioni di nuovi allagamenti sulla costa. Un'emergenza nell'emergenza: sono giorni difficili per le comunità del Friuli Venezia Giulia colpite dall'ennesima ondata di maltempo che ha martoriato le coste e la Pedemontana.

Lo stato è di continua attenzione per un susseguirsi di allerta meteo gialle e arancio, l'ultima delle quali diramata dalla Protezione civile regionale proprio questo pomeriggio, per criticità idraulica costiera per acqua alta, in particolare nella zona giuliana e fino alla Pedemontana".

Lo ha sottolineato l'assessore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia

Riccardo Riccardi che questa mattina, dopo aver seguito l'evolversi delle condizioni meteo e gli effetti al suolo dell'ondata di maltempo di ieri sulle coste, ha raggiunto di prima mattina Tarcento e l'Alta Val Torre, con i funzionari e i tecnici della Protezione civile regionale, per eseguire alcuni sopralluoghi in punti critici del territorio.

L'esponente dell'Esecutivo si è dichiarato pronto a mettere in campo tutte le azioni necessarie per rimediare ai danni causati dall'andata di maltempo: le problematiche sollevate e messe in evidenza dai primi cittadini saranno prese in esame nei prossimi giorni dai tecnici e dai funzionari della Direzione centrale della Protezione civile della Regione.

Il contrubto della Protezione civile regionale

I sopralluoghi di oggi sono stati anche occasione per fare il punto sullo spiegamento di uomini e donne (e mezzi) di Protezione civile e l'impegno di volontari e funzionari nella giornata di ieri, in regime di allerta meteo arancio: oltre 300 i volontari di protezione civile attivi da 45 gruppi comunali di tutto il Friuli Venezia Giulia; oltre 115 automezzi di PcrFvg: "Una "macchina" - ha aggiunto Riccardi - che come sempre ha agito in sincrono e con il migliore tempismo, facendo sistema e operando in sistema, a tutela della comunità e del territorio, con un impegno straordinario. Deve essere sempre ricordato che gli interventi che vengono regolarmente svolti sul territorio della nostra regione contengono gli effetti al suolo delle continue ondate di maltempo alle quali ci troviamo costantemente a fare fronte"